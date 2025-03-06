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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

Рашисты ударили баллистикой по гостинице в Кривом Роге — трое погибших (ФОТО)

6 мар 2025, 08:20
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Російські загарбники вчора, 5 березня, ввечері завдали ракетного удару по п’ятиповерховому готелю у Кривому Розі, спричинивши руйнування та пожежу.

Троє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«У перші години з-під завалів вдалося врятувати 18 людей. Пожежа була згашена», — розповів він.

Станом на ранок сьогоднішнього дня, 6 березня, пошуково-рятувальна операція ще триває.

Також внаслідок атаки:

  • поранення отримали 31 осіб, серед них 13-річна дівчинка;
  • наразі у лікарнях перебувають 28 осіб, з них троє у вкрай важкому стані, 11 у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу;
  • крім готелю пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, дві школи, два дитсадки, заклад культури, пошта, об'єкти бізнесу. Повна інформація уточнюється.

Ліквідація наслідків удару триває. На ранок вже було відновлено рух тролейбусів.

Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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