Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

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Російські загарбники вчора, 5 березня, ввечері завдали ракетного удару по п’ятиповерховому готелю у Кривому Розі, спричинивши руйнування та пожежу.

Троє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«У перші години з-під завалів вдалося врятувати 18 людей. Пожежа була згашена», — розповів він.

Станом на ранок сьогоднішнього дня, 6 березня, пошуково-рятувальна операція ще триває.

Також внаслідок атаки:

поранення отримали 31 осіб, серед них 13-річна дівчинка;

наразі у лікарнях перебувають 28 осіб, з них троє у вкрай важкому стані, 11 у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу;

крім готелю пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, дві школи, два дитсадки, заклад культури, пошта, об'єкти бізнесу. Повна інформація уточнюється.

Ліквідація наслідків удару триває. На ранок вже було відновлено рух тролейбусів.