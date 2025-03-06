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Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, фото: ДСНС
Рашисти вдарили балістикою по готелю у Кривому Розі — троє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204562-rashysty-vdaryly-balistykou-po-gotelu-u-kryvomu-rozi-troie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 5 березня, ввечері завдали ракетного удару по п’ятиповерховому готелю у Кривому Розі, спричинивши руйнування та пожежу.
Троє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
«У перші години з-під завалів вдалося врятувати 18 людей. Пожежа була згашена», — розповів він.
Станом на ранок сьогоднішнього дня, 6 березня, пошуково-рятувальна операція ще триває.
Також внаслідок атаки:
- поранення отримали 31 осіб, серед них 13-річна дівчинка;
- наразі у лікарнях перебувають 28 осіб, з них троє у вкрай важкому стані, 11 у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу;
- крім готелю пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, дві школи, два дитсадки, заклад культури, пошта, об'єкти бізнесу. Повна інформація уточнюється.
Ліквідація наслідків удару триває. На ранок вже було відновлено рух тролейбусів.