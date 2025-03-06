Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, фото: ДСНС
У Кривому Розі зросла кількість жертв — в місті оголосять день жалоби (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204564-u-kryvomu-rozi-zrosla-kilkist-jertv-v-misti-ogolosyat-den-jaloby-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі зросла кількість жертв російського ракетного удару по готелю.
Про це сьогодні, 6 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
На жаль, у реанімації помер чоловік, 43 роки. Стан був найважчий, лікарі всю ніч боролися за його життя, але травми були несумісні з життям, — розповів Вілкул.
Таким чином, кількість жертв російської ракетної атаки зросла до чотирьох.
Завтра, 7 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за жертвами ворожої терористичної атаки, — зазначив Вілкул.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...