Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, фото: ДСНС

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У Кривому Розі зросла кількість жертв російського ракетного удару по готелю.

Про це сьогодні, 6 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На жаль, у реанімації помер чоловік, 43 роки. Стан був найважчий, лікарі всю ніч боролися за його життя, але травми були несумісні з життям, — розповів Вілкул.

Таким чином, кількість жертв російської ракетної атаки зросла до чотирьох.