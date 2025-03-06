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Ракурс
Наслідки нічного російського удару по Сумах, фото: ДСНС

Рашисти вночі вдарили по цивільній інфраструктурі Сум — загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)

6 бер 2025, 09:55
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 березня, завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури міста Суми.

Внаслідок влучання загинула людина. Про це повідомляють прес-служба ДСНС Сумщини та Сумської ОВА.

Зазначається, що атаку по Сумській громаді було здійснено трьома безпілотниками. Виникло загорання на площі близько 500 кв. м, було пошкоджено нежитлові приміщення та 20 автомобілів.

Наразі пожежу вже ліквідували.

Наслідки нічного російського удару по Сумах, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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