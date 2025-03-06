Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського ракетного удару по готелю в Кривому Розі, скріншот відео
Волонтери з США та Британії заселилися до готелю в Кривому Розі перед ракетним ударом — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204566-volontery-z-ssha-ta-brytaniyi-zaselylysya-do-gotelu-v-kryvomu-rozi-pered-raketnym-udarom.htmlРакурс
Рашисти вчора, 6 березня, ввечері завдали ракетного удару по п’ятиповерховому готелю у Кривому Розі.
Буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій — громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Про у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський зазначив, що волонтери вижили, оскільки встигли спуститися з номерів.
Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким, — додав він.
Зазначається, що також були поранені загалом понад 30 людей, їм надано необхідну допомогу.
Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя, — наголосив Зеленський.
Читайте також
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...