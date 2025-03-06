Наслідки російського ракетного удару по готелю в Кривому Розі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n204566-volontery-z-ssha-ta-brytaniyi-zaselylysya-do-gotelu-v-kryvomu-rozi-pered-raketnym-udarom.html

Ракурс

Рашисти вчора, 6 березня, ввечері завдали ракетного удару по п’ятиповерховому готелю у Кривому Розі.

Буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій — громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Про у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що волонтери вижили, оскільки встигли спуститися з номерів.

Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким, — додав він.

Зазначається, що також були поранені загалом понад 30 людей, їм надано необхідну допомогу.