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Ракурс
Рашисти знову вдарили по енергооб’єкту на Одещині

П’ятий за два тижні — росія знову пошкодила енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

6 бер 2025, 10:59
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Російська атака пошкодила вже пʼятий енергообʼєкт ДТЕК за останні два тижні.

Про це сьогодні, 6 березня, вранці повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що електрики наразі працюють, щоб у першу чергу забезпечити світлом обʼєкти критичної інфраструктури та домівки там, де це технічно можливо зробити.

Пошкодження складні, на їх усунення потрібен час, — наголосили у компанії. — Дякуємо всім жителям Одещини за витримку, довіру та підтримку під час цих надзвичайних випробувань.

У Telegram-каналі Одеської ОВА повідомляється, що цієї ночі ворог знову масовано атакував безпілотниками Одеський район:

  • під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, один з яких госпіталізований;
  • зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі;
  • також є ураження енергетичного обʼєкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Джерело: Ракурс


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