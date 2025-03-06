Рашисти знову вдарили по енергооб’єкту на Одещині

https://racurs.ua/ua/n204567-p-yatyy-za-dva-tyjni-rosiya-znovu-poshkodyla-energoobiekt-dtek-na-odeschyni.html

Ракурс

Російська атака пошкодила вже пʼятий енергообʼєкт ДТЕК за останні два тижні.

Про це сьогодні, 6 березня, вранці повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що електрики наразі працюють, щоб у першу чергу забезпечити світлом обʼєкти критичної інфраструктури та домівки там, де це технічно можливо зробити.

Пошкодження складні, на їх усунення потрібен час, — наголосили у компанії. — Дякуємо всім жителям Одещини за витримку, довіру та підтримку під час цих надзвичайних випробувань.

У Telegram-каналі Одеської ОВА повідомляється, що цієї ночі ворог знову масовано атакував безпілотниками Одеський район: