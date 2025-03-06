https://racurs.ua/n204576-v-rumynii-predotvraschena-popytka-gosperevorota-podozrevaut-rossiu.html

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Державний переворот у Румунії готувала російська агентура.

Румунські правоохоронці затримали шістьох осіб, яких підозрюють у створенні злочинної групи, яка мала на меті підірвати суверенітет і незалежність країни.

Зловмисники створили угрупування у 2023 році й за допомогою спеціального плану намагалися зашкодити суверенітету Румунії «шляхом дестабілізації політичної ситуації в країні та підриву її обороноздатності». Про це заявили в Національному управлінні з розслідування організованої злочинності й тероризму, передає Europa Liberă România, Digi24 та HotNews.

Офіційно імена підозрюваних ще не оприлюднили. За інформацією ЗМІ, серед фігурантів — 101-річний генерал-майор у відставці Раду Теодору, в якого 5 березня провели обшуки.

Зазначається, що члени угрупування намагалися здійснити державний переворот за допомогою росії. Фігуранти неодноразово контактували з ворожими агентами, як в Румунії, так і на території країни-агресора.

Агентура група була створена під виглядом законної організації Opus Nostrum, що розвивалася як військова структура з управлінням і виконавчим персоналом. Цю «організацію» представляв Раду Теодору. До складу організації також входить так званий «Командний штаб Влада Цепеша».

Нагадаємо, у лютому в Румунії правоохоронці провели 47 обшуків у п’яти округах країни в справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії або публічне підбурювання до злочину. Серед фігурантів був колишній кандидат у президенти Келіна Джорджеску.

Джерела: Europa Liberă România, Digi24, HotNews