СБ Украины задержала агентов российского ГРУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n204578-agenty-rossiyskogo-gru-pytalis-obestochit-tri-oblasti-ukrainy-sbu.html

Ракурс

Російська агентура намагалася знеструмити три області України.

Контррозвідники СБУ затримали двох агентів Головного розвідувального управління Міноборони рф, які діяли у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Зловмисники готували серію повітряних атак на високовольтні електролінії, щоб знеструмити частину північних регіонів. Про це 6 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що поплічники окупантів виїжджали на місцевість та фіксували геолокації потенційних цілей. Агенти рф планували допомогти росіянам обійти українську ППО. Для цього вони хотіли виявити й передати окупантам координати радіолокаційних станцій ЗСУ.

Зловмисників вже затримала за адресами проживання у Києві. Зрадниками виявилися 27-річний помічник юриста місцевої юридичної компанії та 25-річний безробітний. Загарбники завербували їх через Телеграм.

Агенти ворога об’їжджали три області, щоб виявляти та фотографувати потрібні цілі. Всі свої дії вони координували з російськими спецслужбами. Докази співпраці з ворогом виявили під час обшуків.

Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України й Національна поліція запобігли чотирьом терористичним актам і диверсіям, які рф запланувала на 1−2 березня. Були затримані російські агенти у Львові, Чернігові, Вінниці та в Київській області.