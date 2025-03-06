Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

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Україна та Сполучені Штати Америки відновили роботу.

Наступного тижня очікується змістовна зустріч представників обох країн. Про це президент Володимир Зеленський 6 березня заявив на засіданні Європейської Ради.

Я хочу повідомити всім вам, що наші команди — України та Америки — відновили роботу. Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня, — зазначив глава держави та наголосив, що Київ прагне миру з найпершої секунди війни.

Зеленський наголосив, що Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але й пропонує, якими мають бути ці кроки. І закликав європейських союзників підтримати Україну в цьому.

Президент зауважив, що зараз усі мають упевнитися, що рф, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. І це можна довести перемир’ям на небі відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру та припиненням військових операцій у Чорному морі.

Журналістка телеканалу Fox News Джекі Гайнріх у соцмережі Х повідомила, що у вівторок держсекретар США Рапко Рубіо, спецпосланник Віткофф та радник з нацбезпеки Майк Уолтц відправляться у Саудівську Аравію, для зустрічі з українською делегацією, зокрема з керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський побував у Вашингтоні. У Білому домі під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом сталася суперечка щодо війни. Після скандалу український президент достроково покинув Білий дім і угода про корисні копалини не була підписана.

Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він нібито не готовий до миру.