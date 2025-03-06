Американский спецпредставитель Кит Келлог. Фото:

https://racurs.ua/n204584-metod-knuta-i-pryanika-kellog-rasskazal-kak-ukrainu-i-rf-gotovyat-k-peregovoram.html

Ракурс

США тиснутимуть на росію та Україну для того, щоб посадити їх за стіл переговорів.

У своїх цілях Вашингтон використовує метод батога і пряника. Про це спеціальний представник президента США по Україні та рф Кіт Келлог заявив під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин.

Те, що ви бачите зараз, це термінові спроби адміністрації Трампа, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів, щоб досягти мирного врегулювання. А це означає метод батога і пряника щодо обох сторін. Зараз активні рухи від адміністрації, щоб тиснути на росію, і очевидно, на Україну також, — розповів він.

За словами Келлога, на рф намагаються натиснути за допомогою конфіскації активів для переозброєння і відновлення України та максимальних санкцій щодо російської енергетики.

А засобом тиску на Україну є угода щодо корисних копалин, яка передбачає партнерство між Вашингтоном та Києвом.

Якщо США мають прямий економічний інтерес в Україні, США мають і прямий інтерес у захисті своїх інвестицій, що де-факто і є гарантією безпеки для України, — зазначив Келлог.

Висловився спецпредставник і щодо перемовин, які тривали в Стамбулі у 2022 році. Наголосив, що стамбульські угоди, розроблені через 40 днів після повномасштабного російського вторгнення не можуть бути основою для миру, але можуть бути відправним пунктом.

Це — відправний пункт. Але я не думаю, що це може бути основою для нас, я думаю, нам треба буде розробити щось зовсім нове, — розповів він.

Келлог також розповів, що Дональд Трамп не вважає, що Сполучені Штати в російсько-українській війні повинні зайняти чийсь бік та не хоче, щоб якась зі сторін перемогла іншу. За його словами, протилежний підхід втягнув би Вашингтон в «нескінченну проксі-війну» на шкоду американським інтересам національної безпеки.

Нагадаємо, 5 березня радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц провів телефонну розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, де обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.