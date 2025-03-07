Трамп сузил полномочия Маска после массовых увольнений госслужащих

https://racurs.ua/n204587-tramp-suzil-polnomochiya-maska-posle-massovyh-uvolneniy-gosslujaschih.html

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Президент США скликав Кабінет міністрів, де підкреслив, що Ілон Маск має право виключно давати рекомендації департаментам, а не самостійно ухвалювати кадрові рішення.

Маск був присутній там.

Це перша вагома спроба обмежити повноваження мільярдера. Він погодився зі словами Трампа й визнав, що Департамент ефективності уряду припустився деяких помилок.

Поки незрозуміло, чи призведе директива президента до повернення звільнених працівників на роботу.

Згідно з новими вказівками Трампа, Маск і DOGE можуть давати «поради», однак останнє слово має лишатись за керівниками відомств.

Причиною цієї зустрічі стало те, що Трампа «завалили» купою скарг конгресмени та міністри, які вимагають чітко визначити повноваження. Зокрема лідер сенатської більшості Джон Тьюн заявив, що міністри «мають мати повний контроль звільняти і наймати працівників».