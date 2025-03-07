Мелони предложила распространить действие ст. 5 НАТО в Украине без членства

https://racurs.ua/n204590-meloni-predlojila-rasprostranit-deystvie-st-5-nato-v-ukraine-bez-chlenstva.html

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Премʼєрка Італії виступила за поширення 5-ї статті НАТО на Україну без її офіційного вступу до Альянсу.

Як пише FT, на думку Джорджі Мелоні, це забезпечить довготривалу та ефективну безпеку для України:

Поширення на Україну того ж захисту, який мають країни НАТО, безумовно, було б набагато ефективнішим, хоча це було б чимось відмінним від членства в НАТО. Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, значно кращою, ніж деякі з пропозицій, які я бачу [введення миротворчих сил].

Прессекретар італійського уряду сказав, що такий крок гарантує, що положення про взаємну оборону буде застосовано «також і для захисту України, навіть на території за межами НАТО, незалежно від членства Києва в Північноатлантичному альянсі.

Ст. 5 передбачає, що напад на одного члена Альянсу розглядається, як напад на всіх.

На запитання, чим відрізняється пропозиція Мелоні від повноцінного членства України в НАТО, була надана відповідь:

Такий крок гарантує застосування принципу колективної оборони також для захисту України… навіть на території за межами НАТО, незалежно від членства Києва.

Мелоні також виключила можливість відправки італійських військ для контролю за потенційною угодою про припинення вогню в Україні: