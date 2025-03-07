Массированная атака россии на Украину 7 марта - какие последствия в регионах

https://racurs.ua/n204591-massirovannaya-ataka-rossii-na-ukrainu-7-marta-kakie-posledstviya-v-regionah-foto.html

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Чергова масована атака рф на Україну відбулася у ніч на 7 березня.

Вночі і вранці звуки вибухів чули, зокрема, в Полтаві, Тернополі, Харкові, Івано-Франківській області.

На Прилуччині Чернігівської області пошкоджений один із виробничих обʼєктів.

На Тернопільщині влучили ракетами в критичний промисловий об'єкт, в ОВА попередили про можливі обмеження в подачі газу.

Ворог також пошкодив енергетичну інфраструктуру Одещини.

Четверту ніч поспіль росіяни масовано атакують Одещину ударними дронами. Ввечері, 6 березня, через шахедну атаку пошкоджено об'єкти енергетики та житлові будинки в приміській зоні Одеси.

Росіяни вдарили по будівлі в Київському районі Харкова. З-під уламків дістали жінку, вона жива, її обстежують лікарі.

У Харкові також постраждав сусідній багатоквартирний будинок, з нього евакуюють мешканців. Загорілися гаражі й автівки, шістьох людей врятували, кількість постраждалих зросла до 8 осіб, розповів журналістам директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

За його даними, пошкоджень зазнали щонайменше дев’ять багатоповерхівок і 35 приватних будинків.

У Миргородському районі Полтавщини уламки впали на приватний житловий будинок. Двох поранених госпіталізували, серед них дитина. Пошкоджені ще два будинки і побутовий газопровід.

Через атаку росіян Польща підняла в повітря чергові винищувачі. Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки привели в стан найвищої готовності.