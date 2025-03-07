Ракетное нападение на Украину впервые отражали французские Mirage-2000 - статистика работы ПВО

https://racurs.ua/n204592-raketnoe-napadenie-na-ukrainu-vpervye-otrajali-francuzskie-mirage-2000-statistika-raboty-pvo.html

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Силами ППО 36 з 67 ракет та 186 з 194 ударних БПЛА, повідомляє ПС ЗСУ. Основний акцент удару — по об'єктах газовидобувної промисловості України.

Українські військові збили:

25/35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8/8 крилатих ракет Калібр;

0/3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

0/4 зенітних керованих ракет С-300;

1/8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

186/194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. У ПС відзначили, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.

Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей.