Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ракетное нападение на Украину впервые отражали французские Mirage-2000 - статистика работы ПВО

Ракетное нападение на Украину впервые отражали французские Mirage-2000 — статистика работы ПВО

7 мар 2025, 10:30
999

Силами ППО 36 з 67 ракет та 186 з 194 ударних БПЛА, повідомляє ПС ЗСУ. Основний акцент удару — по об'єктах газовидобувної промисловості України.

Українські військові збили:

  • 25/35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • 8/8 крилатих ракет Калібр;
  • 0/3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 0/4 зенітних керованих ракет С-300;
  • 1/8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 186/194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. У ПС відзначили, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.

Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров