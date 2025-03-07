Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили ППО вночі збили 34 ракети й 100 російських дронів, ще 86 не досягли цілей

Ракетний напад на Україну вперше відбивали французькі Mirage-2000 — статистика роботи ППО

7 бер 2025, 10:30
999

Силами ППО 36 з 67 ракет та 186 з 194 ударних БПЛА, повідомляє ПС ЗСУ. Основний акцент удару — по об'єктах газовидобувної промисловості України.

Українські військові збили:

  • 25/35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • 8/8 крилатих ракет Калібр;
  • 0/3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 0/4 зенітних керованих ракет С-300;
  • 1/8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 186/194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. У ПС відзначили, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.

Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів