Maxar отключил Украине доступ к своим спутниковым снимкам, - «Милитарный»

https://racurs.ua/n204593-maxar-otkluchil-ukraine-dostup-k-svoim-sputnikovym-snimkam-militarnyy.html

Ракурс

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.

Про це на правах анонімності, як стверджує «Мілітарний», порталу підтвердили декілька користувачів супутникової компанії.

Пояснює Maxar це тим, що сталося відключення «за адміністративним запитом».

Фактично ж відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних. Адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України.

Це стосується як урядових користувачів, так і приватних.

До прикладу українська кіберспільнота «Кіберборошно» опублікувала пост на своїй сторінці у телеграмі про закриття доступу до супутникової розвідки.

В спільноті не уточнили, за які сервіси йдеться. Однак у коментарях вони уточнили про відкликання доступу до основного сервісу Maxar Technologies, який вони використовували у своїй роботі.

Ця американська аерокосмічна компанія є чи не головним постачальником комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ, а також результати ураження важливих об'єктів, як на тимчасово окупованій території, так і в самій рф.

Також супутникові знімки Maxar неодноразово використовували світові ЗМІ для ілюстрації та аналізу перебігу бойових дій між Україною та росією.