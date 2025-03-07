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Ракурс
Оксана Григорьева, фото: Генштаб ВСУ

Советника по гендерным вопросам назначили в ВСУ

7 мар 2025, 16:53
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У Збройних силах України призначено радницю з ґендерних питань — з метою забезпечення взаємної координації між родами та видами військ та Міністерством оборони України, а також розробки та реалізації комплексної ґендерної стратегії в ЗСУ.

Про це сьогодні, 7 березня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

На цю посаду призначено Оксану Григор'єву — громадську діячку, колишню радницю з ґендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ (обіймала цю посаду з 1 лютого 2022 року).

Ґендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку. Впровадження ґендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу та НАТО, — наголошують у Генштабі.

У червні 2024 року в Міноборони повідомляли, що у ЗСУ служать понад 67 тис. жінок, з них 19 тисяч — працівниці, решта — військовослужбовиці.

Оксана Григор’єва, фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військових.

Источник: Ракурс


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