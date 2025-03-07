Трамп верит, что путин хочет мира

Дональд Трамп, фото: GoodFon

https://racurs.ua/n204611-tramp-verit-chto-putin-hochet-mira.html

Ракурс

Україна повинна «взятися за справу і виконати роботу», заявив Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті сьогодні, 7 березня.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Прямо зараз вони (рф — ред.) бомблять до біса Україну. Мені, відверто кажучи, важче мати справу з Україною. Але у них є всі карти, — заявив Трамп.

В термінах остаточної угоди, можливо, бути легше мати справу з Москвою, що дивно, але у них є карти. Вони можуть це зробити, ми намагаємося допомогти їм. А Україна має взяти м’яч і виконати свою роботу, — додав він.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він володимиру путіну, коли той каже, що хоче миру, Трамп відповів:

Так… Я йому вірю.

Нагадаємо, Трамп сьогодні також заявив, що не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення бойових дій.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»