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Ракурс
Последствия российского обстрела Доброполья, фото: ГСЧС

11 человек погибли в Доброполье в результате российских обстрелов (ФОТО)

8 мар 2025, 08:28
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Російські загарбники вчора, 7 березня, ввечері завдали удару по середмістю Добропілля на Донеччині, вбивши щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок обстрілу:

  • пошкоджено вісім пʼятиповерхових житлових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів;
  • виникли пожежі в двох п’ятиповерхівках та адмінбудівлі.

Під час ліквідації пожежі ворогом було завдано прицільного удару (попередньо «Шахедом») поряд з місцем гасіння пожежі, пошкоджену пожежну автоцистерну, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що попри небезпеку рятувальники продовжують працювати на місці обстрілу. Наразі вже:

  • локалізовано пожежу 20 квартир у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку на загальній площі 500 кв. м;
  • ліквідовано три осередки пожеж.

Наслідки російського обстрілу Добропілля, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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