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Наслідки російського обстрілу Добропілля, фото: ДСНС
11 людей загинули у Добропіллі внаслідок російського обстрілу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204613-11-ludey-zagynuly-u-dobropilli-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 7 березня, ввечері завдали удару по середмістю Добропілля на Донеччині, вбивши щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок обстрілу:
- пошкоджено вісім пʼятиповерхових житлових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів;
- виникли пожежі в двох п’ятиповерхівках та адмінбудівлі.
Під час ліквідації пожежі ворогом було завдано прицільного удару (попередньо «Шахедом») поряд з місцем гасіння пожежі, пошкоджену пожежну автоцистерну, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що попри небезпеку рятувальники продовжують працювати на місці обстрілу. Наразі вже:
- локалізовано пожежу 20 квартир у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку на загальній площі 500 кв. м;
- ліквідовано три осередки пожеж.