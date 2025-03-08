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Последствия российского авиаудара по Богодухову, фото: ГСЧС

Последствия удара «шахедов» по ​​предприятию на Харьковщине показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

8 мар 2025, 11:55
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 березня, завдали кількох ударів по цивільному підприємству міста Богодухів на Харківщині.

В результаті загинули три людини, ще семеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Також внаслідок російської атаки сталися руйнації конструкцій виробничих цехів й спалахнула масштабна пожежа на площі 2 тис. кв м.

Гасіння пожеж та аварійно-рятувальні роботи тривають.

Наслідки російського авіаудару по Богодухову, фото: ДСНС

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше сьогодні повідомив, що удар «шахедами» було завдано по території м’ясокомбінату у Богодухові. Загинули троє цивільних чоловіків.

Источник: Ракурс


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