Наслідки російського авіаудару по Богодухову, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204620-naslidky-udaru-shahediv-po-pidpryiemstvu-na-harkivschyni-pokazala-dsns-foto-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 березня, завдали кількох ударів по цивільному підприємству міста Богодухів на Харківщині.

В результаті загинули три людини, ще семеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Також внаслідок російської атаки сталися руйнації конструкцій виробничих цехів й спалахнула масштабна пожежа на площі 2 тис. кв м.

Гасіння пожеж та аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше сьогодні повідомив, що удар «шахедами» було завдано по території м’ясокомбінату у Богодухові. Загинули троє цивільних чоловіків.