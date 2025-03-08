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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Богодухову, фото: ДСНС

Наслідки удару «шахедів» по підприємству на Харківщині показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

8 бер 2025, 11:55
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 березня, завдали кількох ударів по цивільному підприємству міста Богодухів на Харківщині.

В результаті загинули три людини, ще семеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Також внаслідок російської атаки сталися руйнації конструкцій виробничих цехів й спалахнула масштабна пожежа на площі 2 тис. кв м.

Гасіння пожеж та аварійно-рятувальні роботи тривають.

Наслідки російського авіаудару по Богодухову, фото: ДСНС

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше сьогодні повідомив, що удар «шахедами» було завдано по території м’ясокомбінату у Богодухові. Загинули троє цивільних чоловіків.

Джерело: Ракурс


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