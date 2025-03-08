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Ракурс
Російські безпілотники вдарили по території підприємства на Харківщині, фото: DailyLviv

Рашисти вдарили «шахедами» по м’ясокомбінату на Харківщині — троє загиблих

8 бер 2025, 08:59
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Російські загарбники сьогодні, 8 березня, о 01.40 вдарили чотирма безпілотниками типу «Шахед» по території м’ясокомбінату у місті Богодухові на Харківщині.

Внаслідок удару виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи, гаражі. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та прес-служба ДСНС Харківщини.

Загинули троє цивільних чоловіків, ще 7 людей отримали поранення, — розповів Синєгубов.

Ліквідація спричиненої ударом пожежі триває.

Нагадаємо, ввечері 7 березня рашисти завдали удару по середмістю Добропілля на Донеччині, вбивши щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення.

Джерело: Ракурс


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