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Последствия российского авиаудара по Константиновке, фото: Донецкая ОВА

Пять авиабомб сбросили россияне на Константиновку — четверо раненых (ФОТО)

8 мар 2025, 13:25
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У Костянтинівці на Донеччині чотири людини поранені внаслідок російських авіаударів, завданих сьогодні, 8 березня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років, — розповів він.

Також внаслідок авіаударів пошкоджено:

  • сім багатоповерхівок;
  • чотири приватні будинки;
  • чотири адмінбудівлі;
  • аптеку та крамницю;
  • шість ліній електропередач;
  • два газогони.

Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці, фото: Донецька ОВА

Источник: Ракурс


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