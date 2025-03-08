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Последствия российского авиаудара по Константиновке, фото: Донецкая ОВА
Пять авиабомб сбросили россияне на Константиновку — четверо раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n204623-pyat-aviabomb-sbrosili-rossiyane-na-konstantinovku-chetvero-ranenyh-foto.htmlРакурс
У Костянтинівці на Донеччині чотири людини поранені внаслідок російських авіаударів, завданих сьогодні, 8 березня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років, — розповів він.
Також внаслідок авіаударів пошкоджено:
- сім багатоповерхівок;
- чотири приватні будинки;
- чотири адмінбудівлі;
- аптеку та крамницю;
- шість ліній електропередач;
- два газогони.