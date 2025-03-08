Последствия российского авиаудара по Константиновке, фото: Донецкая ОВА

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У Костянтинівці на Донеччині чотири людини поранені внаслідок російських авіаударів, завданих сьогодні, 8 березня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років, — розповів він.

Також внаслідок авіаударів пошкоджено: