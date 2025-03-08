Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці, фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n204623-p-yat-aviabomb-skynuly-rosiyany-na-kostyantynivku-chetvero-poranenyh-foto.html

Ракурс

У Костянтинівці на Донеччині чотири людини поранені внаслідок російських авіаударів, завданих сьогодні, 8 березня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років, — розповів він.

Також внаслідок авіаударів пошкоджено: