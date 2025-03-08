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Ракурс
Ситуация в Курской области. Карта: DeepState

На Курщине наступают преимущественно войска КНДР — DeepState

8 мар 2025, 19:25
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У Курській області в боях беруть участь північнокорейські військові.

Бійці армії КНДР продовжують наступати в районі Суджі. Саме з бійців Кім Чен Ина складається основна наступальна сила ворога. І саме північні корейці зазнають найбільших втрат. Про це проект DeepState 8 березня повідомив у Telegram.

Насправді кацапські пропагандисти хочуть на чужому горбу виїхати, адже основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони несуть найбільші втрати, — наголосили аналітики.

Ситуація в Курській області. Карта: DeepState

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО заявив, що у мережі поширюють фейкову інформацію щодо масового прориву російських військ на Сумщині, а саме — між населеними пунктами Новеньке та Журавка.

Центр верифікував цю інформацію в угрупованні військ «Курськ» та повідомляє, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей момент не фіксується, — йдеться у повідомленні в Telegram.

Нагадаємо, 8 березня близько 100 військовослужбовців країни-агресора пройшли газопроводом до українських позицій в районі Суджі. Однак такий маневр не став несподіванкою для українських військових. У вирішальний момент вихід з труби був завалений, а 80% підрозділу окупантів було знищено.

Источник: Ракурс


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