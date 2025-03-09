Самый большой в мире украинский флаг развернули на митинге возле Белого дома

https://racurs.ua/n204643-samyy-bolshoy-v-mire-ukrainskiy-flag-razvernuli-na-mitinge-vozle-belogo-doma.html

Ракурс

Найбільший у світі український прапор розгорнули на мітингу біля Білого дому.

Американці українського походження та громадяни США, які підтримують Україну, зібралися в суботу 8 березня перед Білим домом на мітинг, де розгорнули «найбільший у світі український прапор» (розміром 52×33 метри та вагою 150 кілограмів).

Учасники акції виступали в підтримку України, закликаючи США продовжувати надавати допомогу проти російського вторгнення: «Не кидайте Україну!».

Організаторами акції виступили Ukraine Rally DC, Американська коаліція за Україну, Razom for Ukraine, United Help Ukraine та інші правозахисні групи.

Нагадаємо, кілька днів тому, з’явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні.