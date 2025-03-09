Объявили победителей Шевченковской премии 2025 года в семи номинациях

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Ракурс

Оголосили переможців Шевченківської премії 2025 року. Їх визначили у сімох номінаціях.

У номінації «Література» переміг поет Юрій Іздрик. Його відзначили за книгу поезій «Колекція», яку видали у 2023 році.

У номінації «Публіцистика і журналістика» лавреатом став журналіст та військовослужбовець Павло Казарін за серію публіцистичних текстів для «Української правди».

У номінації «Кіномистецтво» перемогла команда фільму «Довбуш»: режисер Олесь Санін, оператор Сергій Михальчук та композиторка Алла Загайкевич.

У номінації «Музичне мистецтво» два переможці: Олександр Шимко (за сакральну містерію «Вирій») та Богдана Півненко (за концертні програми 2019−2024 років).

У номінації «Театральне мистецтво»: Василь Вовкун (опера «Лис Микита», модерн-балет «Пізнай себе!», театральна кантата «Псальми війни», балет «Тіні забутих предків»);

«Візуальні мистецтва»: Жанна Кадирова (за персональну виставку «Траєкторія польотів»);

«Декоративно-прикладне мистецтво»: Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак (мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності»).

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2025 році становитиме 484 480 гривень кожна.