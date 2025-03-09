Были и остались джихадистами: в новой резне в Сирии убили более тысячи человек

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У Сирії спалахнули нові жорстокі сутички, які супроводжуються масовими вбивствами. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у прибережних провінціях Тартус та Латакія упродовж кількох днів березня вбито понад 1000 осіб, з них 700 мирних жителів.

Більшість жертв, як повідомляється, застрелили впритул бійці нового уряду під керівництвом Ахмеда аль-Шараа, який у грудні 2024 року повалив Башара Асада. Сирійський уряд заперечує ці звинувачення та називає їх «непідтвердженими».

Ізраїльська влада, у свою чергу, різко засудила дії нового сирійського керівництва.

Вони були джихадистами та залишаються ними, навіть якщо тепер носять костюми. Європа має припинити надавати легітимність режиму, який розпочав своє правління з цих звірств, — заявив глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар в інтерв’ю BILD.

Він розкритикував європейських політиків за їхнє прагнення налагодити контакти з аль-Шараа, наголосивши, що новий режим у Сирії «вже показав свою справжню сутність».

Бої почалися у четвер, 6 березня, коли прихильники Асада вбили кількох військовослужбовців урядових військ. Внаслідок цього бойові дії поширилися на кілька регіонів, де проживає алавітська меншість, до якої належить і сам Асад.

За словами очевидців, у місцях проживання алавітів озброєні бойовики ходили будинками, розстрілювали людей, підпалювали будівлі та викрадали машини.

Башар Асад, який утримував владу в Сирії з 2000 року, утік до Москви після падіння свого режиму. При цьому його прихильники, як стверджується, також причетні до недавніх вбивств: за даними правозахисників, вони розправилися з більш ніж сотнею представників сил безпеки нового уряду.