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Венгрия требует исключения восьми человек из санкционного списка Евросоюза против россии
Венгрия требует исключения восьми человек из санкционного списка Евросоюза против рфhttps://racurs.ua/n204680-vengriya-trebuet-isklucheniya-vosmi-chelovek-iz-sankcionnogo-spiska-evrosouza-protiv-rf.htmlРакурс
Угорщина вимагає виключення восьми осіб із санкційного списку Євросоюзу проти росії. Рада ЄС запропонувала альтернативний варіант.
Про це повідомляє європейський редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
За його даними, пропозиція Євроради передбачає виключення зі списку чотирьох інших осіб. Подальше обговорення відбудеться на рівні послів ЄС у середу. Термін дії чинних санкцій спливає 15 березня.
Раніше журналісти проєкту розслідувань телеканалу «Настоящее время» та російської служби «Радіо Свобода» «Система» дізналися, кого Угорщина намагається вивести з-під санкцій. Більшість — це бізнесмени. Зокрема, йдеться, про Алішера Усманова — одного із найбагатших бізнесменів росії.
Крім того, у списку вимог орбанівської Угорщини:
Гульбахор Ісмаїлова — сестра Усманова, імовірно, володіє частиною його зарубіжних активів, що і стало підставою для санкцій. Потрапила під санкції ЄС 8 квітня 2022 року.
Михайло Фрідман — співзасновник «Альфа-Банку» і великий інвестор, чия фінансова група активно працювала в країнах ЄС до введення обмежень. Санкції ЄС проти Михайла Фрідмана та його партнера Петра Авена запроваджено 28 лютого 2022 року, поточне формулювання: «беруть участь у секторах економіки, що забезпечують істотне джерело доходу уряду рф».
Петро Авен — ще один співзасновник «Альфа-Банку». Санкції ЄС введено 28 лютого 2022 року.
Дмитро Мазепін — співвласник холдингу «Уралхим», був присутнім на зустрічі низки великих бізнесменів із путіним у день повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Під санкціями ЄС із березня того ж року.
Вʼячеслав Моше Кантор — бізнесмен, який очолював Європейський єврейський конгрес. Санкції ЄС запроваджено 8 квітня 2022 року, в обґрунтуванні його назвали «російським олігархом» із «тісними звʼязками з владіміром путіним».
Муса Бажаєв — глава групи «Альянс» і нафтовий магнат. Під санкціями з квітня 2022 року. ЄС вважає, що через свої бізнеси Бажаєв підтримує стратегічні галузі російської економіки.
Михайло Дегтярьов — міністр спорту рф. Перебуває під санкціями ЄС з 25 липня 2014 року за те, що, будучи депутатом Держдуми, оголосив про відкриття «посольства» угрупування «ДНР» у Москві.