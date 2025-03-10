Угорщина вимагає виключення восьми осіб із санкційного списку Євросоюзу проти росії

https://racurs.ua/ua/n204680-ugorschyna-vymagaie-vykluchennya-vosmy-osib-iz-sankciynogo-spysku-ievrosouzu-proty-rf.html

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Угорщина вимагає виключення восьми осіб із санкційного списку Євросоюзу проти росії. Рада ЄС запропонувала альтернативний варіант.

Про це повідомляє європейський редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За його даними, пропозиція Євроради передбачає виключення зі списку чотирьох інших осіб. Подальше обговорення відбудеться на рівні послів ЄС у середу. Термін дії чинних санкцій спливає 15 березня.

Раніше журналісти проєкту розслідувань телеканалу «Настоящее время» та російської служби «Радіо Свобода» «Система» дізналися, кого Угорщина намагається вивести з-під санкцій. Більшість — це бізнесмени. Зокрема, йдеться, про Алішера Усманова — одного із найбагатших бізнесменів росії.

Крім того, у списку вимог орбанівської Угорщини: