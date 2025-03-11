ВСУ нашли способ нейтрализовать российские КАБы, - The Telegraph

https://racurs.ua/n204700-vsu-nashli-sposob-neytralizovat-rossiyskie-kaby-the-telegraph.html

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ЗСУ знайшли спосіб, як нейтралізувати російські КАБи.

The Telegraph наводить статистику, що лише за тиждень у вересні 2024 року війська рф скинули понад 900 фугасних бомб уздовж 800-мильної лінії фронту з Україною. За словами авторів, Україна була практично безсила проти них. Наслідки цього виявилися руйнівними для української армії.

Проте приблизно через рік ЗСУ знайшли спосіб, як протидіяти КАБам росіян, використовуючи засоби РЕБ та постановки перешкод.

Російський «воєнкор» Fighterbomber, чий Telegram-канал присвячений росавіації, писав, що «час божественних УМПК (універсальних модулів планування і корекції) виявився недовгим». За його словами, КАБИ не влучають, а «усі системи супутникової корекції офіційно покинули чат».

Також, стверджував він, ЗСУ «навчилися в портативні та мобільні станції РЕБ».

Це не означає, що російські нацисти припинили використовувати КАБ, але їхнє використання тепер часто виявляються невдалими і бомби падають далеко від намічених цілей.

Проте, пише The Telegraph, прогрес України в цій галузі може бути підірвано нещодавнім рішенням Трампа призупинити військову допомогу Україні.

Європа пообіцяла заповнити прогалину там, де це необхідно. Проте експерти кажуть, що без підтримки США Україні буде складно продовжувати ефективні бойові дії після літа 2025 року.