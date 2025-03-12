Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия падения обломков БПЛА в Киевской области, фото: ГСЧС

Мебельный магазин загорелся на Киевщине из-за падения обломков беспилотника (ФОТО)

12 мар 2025, 08:16
999

На Київщині в ніч на сьогодні, 12 березня, через падіння уламків російського безпілотника загорівся меблевий магазин у Фастівському районі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що пожежу на площі 500 кв. м було ліквідовано о 04.46.

Крім того:

  • у Фастівському районі горів приватний будинок;
  • в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки.

Загоряння ліквідовано. Жертв і постраждалих немає, — розповіли у ДСНС.

Наслідки падіння уламків БПЛА на Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров