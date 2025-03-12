Последствия падения обломков БПЛА в Киевской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n204715-mebelnyy-magazin-zagorelsya-na-kievschine-iz-za-padeniya-oblomkov-bespilotnika-foto.html

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На Київщині в ніч на сьогодні, 12 березня, через падіння уламків російського безпілотника загорівся меблевий магазин у Фастівському районі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що пожежу на площі 500 кв. м було ліквідовано о 04.46.

Крім того:

у Фастівському районі горів приватний будинок;

в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки.