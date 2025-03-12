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Ракурс
Наслідки падіння уламків БПЛА на Київщині, фото: ДСНС

Меблевий магазин загорівся на Київщині через падіння уламків безпілотника (ФОТО)

12 бер 2025, 08:16
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На Київщині в ніч на сьогодні, 12 березня, через падіння уламків російського безпілотника загорівся меблевий магазин у Фастівському районі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що пожежу на площі 500 кв. м було ліквідовано о 04.46.

Крім того:

  • у Фастівському районі горів приватний будинок;
  • в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки.

Загоряння ліквідовано. Жертв і постраждалих немає, — розповіли у ДСНС.

Наслідки падіння уламків БПЛА на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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