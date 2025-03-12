Наслідки падіння уламків БПЛА на Київщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204715-meblevyy-magazyn-zagorivsya-na-kyyivschyni-cherez-padinnya-ulamkiv-bezpilotnyka-foto.html

Ракурс

На Київщині в ніч на сьогодні, 12 березня, через падіння уламків російського безпілотника загорівся меблевий магазин у Фастівському районі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що пожежу на площі 500 кв. м було ліквідовано о 04.46.

Крім того:

у Фастівському районі горів приватний будинок;

в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки.