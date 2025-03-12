ВСУ уничтожили танковую колонну и десант оккупантов. Скриншот

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Ракурс

Наступ російських окупантів на Торецькому напрямку обернувся для ворога розгромом.

На цій ділянці фронту українські військові успішно відбили ворожий штурм, знищивши велику танкову колону та десант російських військ. Про це 28-ма окрема механізована бригада ЗСУ ім. Лицарів Зимового Походу 12 березня повідомила у Facebook.

Зазначається, що загарбники намагалися наступати масовими силами за підтримки танків. Протистояли ворогам українські аеророзвідники, артилерія та підрозділи безпілотних систем. Завдяки їхньому професіоналізму атаку було зупинено.

У ході бою колону танків, набиту піхотою, вдалося виявити і нейтралізувати завдяки коригуванню артилерійського вогню та використанню дронів.

Нагадаємо, днями командування рф кинуло в наступ на Покровському напрямку колону бронетехніки у складі 11 одиниць транспорту. Українська розвідка вчасно виявила наступ ворога, а інші підрозділи Сил оборони зупинили росіян поблизу Котлярівки. Російську атаку було відбито, а противник зазнав втрат у живій силі та техніці.