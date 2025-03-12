Пожар в Украине. Фото: ГСЧС

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Масштабні пожежі фіксуються в Україні через паліїв травми.

Напередодні, 11 березня, на території країни була зафіксована 871 пожежа. Внаслідок цього вигоріло 555 га землі. Найбільше пожеж зафіксовано у Житомирській (107), Львівській (94) та Вінницькій (83) областях. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Внаслідок пожеж є загиблі. Так, у селі Верхні Петрівці Петровецької територіальної громади Чернівецької області загинув чоловік 1949 року народження, який гасив пожежу сухої трави.

А в Чернівцях під час гасіння сухої трави та чагарників травмувалася 73-річна жінка.

Не паліть сухостій! Це не лише шкода природі, а й смертельна загроза для людей! — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, на початку березня російський обстріл спричинив пожежу на площі 1 га на у селищі Білозерка на околиці Херсона. Горів очерет, але пожежу ліквідували вогнеборці.