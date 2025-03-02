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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсонщини, фото: ДСНС

Російський обстріл спричинив пожежу на площі 1 га на околиці Херсона (ФОТО)

2 бер 2025, 12:58
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Ворог не припиняє обстрілів міста Херсон та його околиць.

Учора, 1 березня, надвечір рятувальники виїжджали на гасіння пожежі внаслідок ворожої атаки селище Білозерка, де загорівся очерет на площі 1 га, повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, уже вночі Служба порятунку отримала повідомлення про влучання боєприпасів та займання газової труби й нежитлової будівлі в обласному центрі.

Вказані пожежі ліквідовано.

Наслідки російського обстрілу Херсонщини, фото: ДСНС

Нагадаємо, у грудні західні медіа повідомляли, що російські загарбники тренують операторів дронів-камікадзе на цивільному населенні Херсона.

Джерело: Ракурс


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