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Последствия российских обстрелов Херсонщины, фото: ГСЧС
Российские обстрелы вызвали пожар на площади 1 га на окраине Херсона (ФОТО)https://racurs.ua/n204466-rossiyskie-obstrely-vyzvali-pojar-na-ploschadi-1-ga-na-okraine-hersona-foto.htmlРакурс
Ворог не припиняє обстрілів міста Херсон та його околиць.
Учора, 1 березня, надвечір рятувальники виїжджали на гасіння пожежі внаслідок ворожої атаки селище Білозерка, де загорівся очерет на площі 1 га, повідомляє прес-служба ДСНС.
Крім того, уже вночі Служба порятунку отримала повідомлення про влучання боєприпасів та займання газової труби й нежитлової будівлі в обласному центрі.
Вказані пожежі ліквідовано.
Нагадаємо, у грудні західні медіа повідомляли, що російські загарбники тренують операторів дронів-камікадзе на цивільному населенні Херсона.