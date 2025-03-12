путин, вероятно, согласится на 30-дневное перемирие. Фото:

https://racurs.ua/n204734-putin-veroyatno-soglasitsya-na-30-dnevnoe-peremirie-bloomberg.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін зрештою погодиться на запропоноване США припинення вогню в Україні.

Президент країни-агресора, імовірно, погодиться на 30-тиденне припинення вогню з Україною. Однак Москва тягнутиме час, щоб переконатися, що туди будуть включені їхні умови. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією співрозмовника, Кремль вважає «неприйнятними» рамки припинення вогню, які Сполучені Штати Америки та Україна погодили на зустрічі в Саудівській Аравії напередодні.

В статті не вказуються параметри більш довгострокового врегулювання повномасштабної війни росії проти України, на чому Москва наполягала раніше як на умові припинення вогню.

Інше джерело припускає, що путін також може вимагати припинення постачання зброї в Україну як умову припинення вогню.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що до зустрічі команд України та США у Саудівській Аварії мова йшла про пропозицію тиші у повітрі та на морі. Але потім американська сторона запропонувала інший підхід. І Київ погодився на пропозицію Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню по всій території. Таке рішення ухвалили, щоб показати, що Україна готова до миру.

Джерело: Bloomberg