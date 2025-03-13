Агент ФСБ готовила двойной теракт в Николаеве. Фото: СБУ

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Подвійний теракт у Миколаєві готували російські спецслужби.

Мешканці Дніпропетровської області на замовлення країни-агресора готувала подвійний вибух в одному з житлових масивів міста. мала встановити саморобну вибухівку під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім дистанційно її підірвати. Про це 13 березня прес-центр Служби безпеки України повідомив у Facebook.

Другий вибух агент ФСБ мала влаштувати по прибуттю поліцейських та рятувальників на місце події. Цю вибухівку підозрювана замаскувала на дереві в кількох метрах від замінованого авто й спорядила її гайками, щоб підсилити руйнування і збільшити кількість постраждалих.

Таким чином, як вважає українська спецслужба, росіяни хотіли вбити й важко поранити максимальну кількість людей. Подвійний теракт за задумом ворога мав спровокувати паніку в Миколаєві.

Зрадницю затримали під час того, як вона закладала вибухівку під авто в комендантську годину. Її підозрюють у закінченому замаху на вчинення теракту ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, 11 березня росіяни вчинили теракти в Івано-Франківську. Спецслужби рф завербували 15-річного та 17-річного підлітків, яких потім підірвали дистанційно неподалік залізничного вокзалу. Внаслідок вибуху загинув 17-річний хлопець, а його спільнику відірвало ноги.