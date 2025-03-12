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Теракт в Івано-Франківську 11 березня організувала рф. Фото: СБУ
Теракт в Івано-Франківську — росіяни підірвали власних агентівhttps://racurs.ua/ua/n204731-terakt-v-ivano-frankivsku-rosiyany-pidirvaly-vlasnyh-agentiv.htmlРакурс
Вибухи в Івано-Франківську 11 березня влаштували російські спецслужби.
Теракти в обласному центрі влаштували 15-річний та 17-річний мешканці міста. Ворог завербував підлітків в одному з Telegram-каналів, де ті погодилися на запропоновану роботу. Вони отримали від росіян інструкції та гроші на оренду квартири неподалік залізничного вокзалу. Про це Служба безпеки України та Нацполіція повідомили в соцмережах.
Далі вони придбали необхідні інгредієнти та компоненти й у квартирі виготовили вибухівку. Саморобний пристрій хлопці помістили в термоси, спорядили їх металевими елементами для посилення уражаючої сили та під'єднали до них детонатори. За це росіяни обіцяли їм заплатити 1 тис. 700 дол.
Однак російські спецслужби згодом підірвали своїх агентів, коли ті переміщували вибухівку неподалік залізничного вокзалу. Внаслідок вибуху загинув 17-річний підліток, а його 15-річному спільнику відірвало ноги.
Крім того, вибуховою хвилею травмувало ще двох перехожих, які перебували поблизу. Поранення дістали 20-річний чоловік та 23-річна жінка, яких довелося госпіталізувати.
За кілька хвилин вибухнув і пристрій, який перебував в орендованій квартирі. Виникла пожежа, яку згодом оперативно ліквідували.
Правоохоронці вже підготовили повідомлення про підозру 15-річному фігуранту за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини) та ч. 2 ст. 263−1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту.
Нагадаємо, 11 березня поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунали два вибухи. Внаслідок цього одна людина загинула, а двоє зазнали поранень.