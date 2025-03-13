В Генштабе ВСУ объяснили увольнение командующего ОК "Север"

https://racurs.ua/n204754-v-genshtabe-vsu-obyasnili-uvolnenie-komanduuschego-ok-sever.html

Ракурс

Звільнення командувача ОК «Північ», генерал-майора Дмитра Красильникова не пов’язане з подіями в Курській області росії.

Про це повідомив «Суспільному» речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, зазначивши, що Красильников був увільнений від командування угрупованням військ «Курськ» близько чотирьох місяців тому.

Збройні сили цінують досвід. Переміщення військовослужбовців на посади, де вони можуть бути більш ефективними, є звичайним процесом військової кар'єри. Тож наразі розглядається питання про призначення Дмитра Красильникова на іншу посаду, відповідно до рівня його знань та досвіду, — зазначив речник.

Він також наголосив, що у зв’язку з кардинальними змінами в системі управління Збройних сил велику кількість офіцерів переводять та призначають на інші посади.

Тому, «щоб не допустити погіршення його становища та прав щодо грошового забезпечення», Красильникова тимчасово вивели в резерв.

Про його нове призначення буде повідомлено окремо.