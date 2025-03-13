Схему по переправке за границу военных в СОЧ раскрыли в Винницкой области

https://racurs.ua/n204759-shemu-po-perepravke-za-granicu-voennyh-v-soch-raskryli-v-vinnickoy-oblasti.html

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Держбюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру організаторам схеми із вивезення за кордон військових, які пішли в самовільне залишення частини (СЗЧ).

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції та Держприкордонслужби повідомили про підозру двом посадовцям правоохоронного органу з Вінницької області та місцевому мешканцю. Вони організували схему із переправлення за кордон військових, які перебували в СЗЧ.

Використовуючи своє службове становище та знайомства ділки знаходили клієнтів та забезпечували їхнє перевезення до кордону з Молдовою у Вінницькій області. В подальшому втікачі пішки за вказаними маршрутами у супроводі підозрюваних залишали Україну.

Вартувала така послуга 6 тис. дол. з людини. Кошти за нелегальний виїзд з України зловмисники отримували на криптогаманці цивільного учасника схеми.

6 березня прикордонники затримали усіх трьох учасників схеми у селі Козлівка Тульчинського району при спробі переведення через кордон трьох військових з Одеси, що перебували в СЗЧ.