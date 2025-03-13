Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Схему по переправке за границу военных в СОЧ раскрыли в Винницкой области

Схему по переправке за границу военных в СОЧ раскрыли в Винницкой области

13 мар 2025, 16:43
999

Держбюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру організаторам схеми із вивезення за кордон військових, які пішли в самовільне залишення частини (СЗЧ).

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції та Держприкордонслужби повідомили про підозру двом посадовцям правоохоронного органу з Вінницької області та місцевому мешканцю. Вони організували схему із переправлення за кордон військових, які перебували в СЗЧ.

Використовуючи своє службове становище та знайомства ділки знаходили клієнтів та забезпечували їхнє перевезення до кордону з Молдовою у Вінницькій області. В подальшому втікачі пішки за вказаними маршрутами у супроводі підозрюваних залишали Україну.

Вартувала така послуга 6 тис. дол. з людини. Кошти за нелегальний виїзд з України зловмисники отримували на криптогаманці цивільного учасника схеми.

6 березня прикордонники затримали усіх трьох учасників схеми у селі Козлівка Тульчинського району при спробі переведення через кордон трьох військових з Одеси, що перебували в СЗЧ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров