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Ракурс
Схему із переправлення за кордон військових у СЗЧ розкрили на Вінничині

Схему із переправлення за кордон військових у СЗЧ розкрили на Вінничині

13 бер 2025, 16:43
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Держбюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру організаторам схеми із вивезення за кордон військових, які пішли в СЗЧ.

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції та Держприкордонслужби повідомили про підозру двом посадовцям правоохоронного органу з Вінницької області та місцевому мешканцю. Вони організували схему із переправлення за кордон військових, які перебували в СЗЧ.

Використовуючи своє службове становище та знайомства ділки знаходили клієнтів та забезпечували їхнє перевезення до кордону з Молдовою у Вінницькій області. В подальшому втікачі пішки за вказаними маршрутами у супроводі підозрюваних залишали Україну.

Вартувала така послуга 6 тис. дол. з людини. Кошти за нелегальний виїзд з України зловмисники отримували на криптогаманці цивільного учасника схеми.

6 березня прикордонники затримали усіх трьох учасників схеми у селі Козлівка Тульчинського району при спробі переведення через кордон трьох військових з Одеси, що перебували в СЗЧ.

Джерело: Ракурс


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