США домовляються з рф про купівлю інфраструктури поставок газу до Європи

https://racurs.ua/ua/n204757-ssha-domovlyautsya-z-rf-pro-kupivlu-infrastruktury-postavok-gazu-do-ievropy.html

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США хочуть купити російську енергетичну інфраструктуру для перезапуску поставок нафти і газу до Європи після завершення російсько-української війни.

Йдеться, зокрема, про «Північні потоки», йдеться у розслідуванні німецького видання Correctiv.

За інформацією журналістів, переговори американців з росією та Німеччиною тривають вже кілька місяців.

Окрім «Північних потоків», американці також зацікавлені в дочірній компанії «Роснєфті» в Німеччині, якій належить 54% акцій НПЗ у Шведті, який отримує нафту по трубопроводу «Дружба», і частках в південнонімецьких НПЗ Bayernoil і Miro.

У листопаді 2024 року The Wall Sreet Journal повідомляло, що американський інвестор і прихильник Трампа Стівен Лінч намагався взяти участь у проєкті «Північний потік-2».

У березні 2025 року видання Bild повідомило, що у Швейцарії тривають таємні переговори щодо відновлення роботи газопроводу. У росії заперечили цю інформацію.

Згідно із розслідуванням німецького видання, така угода між Трампом і путіним вважається частиною головоломки для припинення війни в Україні.

Колись німецький уряд розглядав «Північний потік — 2» вартістю в мільярд євро як гарантію дешевої енергії. Його економічне значення було настільки великим, що Берлін навіть змирився з неприємностями з боку США. Тодішній посол США в Німеччині Річард Гренелл був розлючений і пригрозив Німеччині та компаніям, які беруть участь у проєкті, жорсткими санкціями.

Лише початок війни рф проти України зупинив «Північний потік — 2», і газопровід досі не запущено в експлуатацію. Одна з двох ниток навіть була пошкоджена внаслідок акту саботажу у вересні 2022 року. Однак внутрішній експертний висновок стверджує, що ремонт можливий, займе кілька місяців і обійдеться в середню тризначну суму.

Гренелл, як ніхто інший, має стати людиною Трампа для місії, яка матиме далекосяжні наслідки для Німеччини. За даними BILD, спецпосланець кілька разів неофіційно приїжджав до Швейцарії, щоб обговорити угоду.

Основна ідея полягає в тому, щоб обидві держави уклали угоду про постачання, в якій США виступатимуть як посередник і спрямовуватимуть російський газ газопроводом «Північний потік-2» до Мекленбурга. Це дозволить американцям регулювати німецький газовий кран і заробляти на цьому гроші.

Однак є й інші плани щодо двох труб «Північного потоку — 1», щойно їх буде відремонтовано. Після переобладнання вони можуть бути використані для транспортування зеленого водню з Фінляндії. Про це також нещодавно повідомила газета Handelsblatt.

Сам уряд США в цьому участі не братиме. Замість цього в газову угоду захотіли втрутитися американські фінансові інвестори.

Компанії, що експлуатують «Північний потік 1» і «Північний потік 2», збанкрутували, оскільки газ газопроводами не йде. Одна із зацікавлених сторін — американський підприємець Стівен Лінч. Він має хороші контакти в Москві та Вашингтоні і кілька тижнів тому заявив про своє бажання брати участь у проекті.

За даними The Financial Times, колишній керуючий директор «Північного потоку — 2» Маттіас Варніг, ексшпигун «Штазі» і близький друг путіна, також бере участь у підготовці угоди.

Кантональный суд у Цузі на початку січня надав збанкрутілій компанії Nord Stream 2 AG відстрочку до 9 травня, щоб запобігти примусовому продажу труб. Суд послався на такі причини: складна геополітична ситуація, вступ на посаду Дональда Трампа та інтерес фінансових інвесторів.

Уряд Німеччини досі не був залучений до конфіденційних переговорів. Урядові кола заявляють, що їм нічого не відомо про зустрічі Гренелла у Швейцарії. Гренелл також відкидає свою причетність.