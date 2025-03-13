У штаб-квартирі Huawei у Брюсселі провели обшуки у справі про корупцію в Європарламенті

https://racurs.ua/ua/n204758-u-shtab-kvartyri-huawei-u-brusseli-provely-obshuky-u-spravi-pro-korupciu-v-ievroparlamenti.html

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У Бельгії та Португалії уранці 13 березня провели обшуки у справі про корупцію в Європарламенті на користь Huawei.

Обшуки пройшли у будинках та офісах кількох колишніх та нинішніх лобістів Huawei. Їх підозрюють у підкупі чинних або колишніх депутатів Європарламенту для просування торгової політики компанії.

За даними бельгійської газети Le Soir, головним фігурантом справи є Валеріо Оттаті — директор зі зв’язків із громадськістю офісу Huawei в Європейському Союзі з 2019 року. Він 10 років був парламентським помічником двох колишніх італійських депутатів Європарламенту.

Газета пише, що євродепутатів могли підкуповувати смартфонами Huawei, а також квитками на футбольні матчі — у Huawei є приватна ложа в Lotto Park, домашньому стадіоні бельгійського футбольного клубу «Андерлехт».

Слідчі вважають, що з 2021 року компанія регулярно використовувала лобіювання як прикриття для корупційних схем. У Португалії обшуки відбулися через компанію, через яку нібито здійснювалися платежі євродепутатам.

Huawei поки не коментує ситуацію, пише бельгійська газета Le Soir.