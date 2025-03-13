Українські дрони знищили новітню російську ТОС-2 «Тосочка»

https://racurs.ua/ua/n204756-ukrayinski-drony-znyschyly-novitnu-rosiysku-vognemetnu-systemu-tosochka-video.html

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Українські дрони знищили новітню російську вогнеметну систему «Тосочка». росія втратила свою «суперзброю» — вогнеметну систему ТОС-2 «Тосочка» — лютому.

Довго не було відомо, хто саме її ліквідував, але тепер відкрилася правда, — написали у прес-службі 68 бригади.

Знищили ТОС-2 пілоти роти ударних БпЛА 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Екіпаж «Шершнів Довбуша» вистежив установку на Покровському напрямку та влучив у неї FPV-дроном.

Це перше підтверджене знищення ТОС-2, яку ворог називав «унікальною зброєю». Однак вона так і не змогла виконати свою функцію — замість цього стала черговою мішенню для українських захисників.