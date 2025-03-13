ЄСПЛ ухвалив рішення у справі про події 2 травня 2014 року в Одесі

https://racurs.ua/ua/n204755-iespl-uhvalyv-rishennya-u-spravi-pro-podiyi-2-travnya-2014-roku-v-odesi.html

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Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі про масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року, внаслідок яких загинуло 48 людей. Відповідно до рішення суду, Україна повинна виплатити компенсації.

Суд дійшов висновку, що хоча можливості української влади були обмежені, вона все одно не зробила все, щоб запобігти реальному та безпосередньому ризику для життя людей.

Суд розглянув позов родичів 25 загиблих того дня, а також трьох людей, які вижили після пожежі в Будинку профспілок. До справи долучили й позови родичів кількох загиблих проукраїнських активістів.

У своїх висновках суд підкреслив, що значну роль у цих подіях відіграла росії та її антиукраїнська пропаганда. Також суд зазначив, що чимало одеських посадовців, відповідальних за порушення з боку України, невдовзі втекли до рф й отримали російське громадянство.

Водночас у суді наголосили на недостатніх діях України для того, щоб запобігти трагедії. Ідеться, зокрема, про пасивність одеської поліції, яка не відреагувала належним чином на напад антимайданівців на проукраїнських активістів. Також суд вважає, що Україна «не розпочала і не провела ефективного розслідування» подій 2 травня.

ЄСПЛ визнав Україну винною в порушенні статті 2 Європейської конвенції з прав людини про право на життя і присудив виплатити низку компенсацій родичам загиблих і постраждалим.