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Трамп прокомментировал заявление путина о перемирии: Надеюсь, россия поступит правильно
Трамп прокомментировал заявление путина о перемирии: В переговоры включена крупная электростанцияhttps://racurs.ua/n204764-tramp-prokommentiroval-zayavlenie-putina-o-peremirii-v-peregovory-vkluchena-krupnaya.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву путіна щодо припинення бойових дій. Він сказав, що сподівається, що росія вчинить правильно.
путін випустив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною, — сказав Трамп.
Він додав, що «хотів би бачити припинення вогню з боку росії» та «готовий поговорити з Путіним», передає Reuters слова Трампа журналістам під час зустрічі в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
За словами Трампа, «у російсько-українських переговорах залучена велика електростанція».
Українські медіа вважають, що йдеться про Запорізьку АЕС.