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Ракурс
Трамп прокомментировал заявление путина о перемирии: Надеюсь, россия поступит правильно

Трамп прокомментировал заявление путина о перемирии: В переговоры включена крупная электростанция

13 мар 2025, 19:20
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Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву путіна щодо припинення бойових дій. Він сказав, що сподівається, що росія вчинить правильно.

путін випустив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною, — сказав Трамп.

Він додав, що «хотів би бачити припинення вогню з боку росії» та «готовий поговорити з Путіним», передає Reuters слова Трампа журналістам під час зустрічі в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами Трампа, «у російсько-українських переговорах залучена велика електростанція».

Українські медіа вважають, що йдеться про Запорізьку АЕС.

Источник: Ракурс


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