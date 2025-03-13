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Ракурс
Трамп прокоментував заяву путіна про перемир'я: Сподіваюсь, росія вчинить правильно

Трамп прокоментував заяву путіна про перемир’я: У переговори включена велика електростанція

13 бер 2025, 19:20
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Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву путіна щодо припинення бойових дій. Він сказав, що сподівається, що росія вчинить правильно.

путін випустив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною, — сказав Трамп.

Він додав, що «хотів би бачити припинення вогню з боку росії» та «готовий поговорити з Путіним», передає Reuters слова Трампа журналістам під час зустрічі в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами Трампа, «у російсько-українських переговорах залучена велика електростанція».

Українські медіа вважають, що йдеться про Запорізьку АЕС.

Джерело: Ракурс


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